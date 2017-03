«Está aqui uma trafulhice muito bem feita»

João Miguel Tavares sente-se cansado de ouvir as pessoas a queixarem-se da demora da investigação do caso «Operação Marquês». Este processo já soma 2 anos sem acusações e o comentador aconselha a mudarem as leis. No entanto, Ricardo Araújo Pereira partilha a solução, que entende ser a mais rápida, para este caso.