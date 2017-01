Vieira da Silva reafirma não ter "plano B" na TSU

Ministro da tutela diz que não faz ideia como acabará o dia 25 de janeiro, dia em que o Parlamento vota a revogação do decreto-lei que desce a Taxa Social Única. Vieira da Silva diz não ter um plano B se houver chumbo até porque, na Concertação Social, for rejeitadas outras contrapartidas à subida do salário mínimo