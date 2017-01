TSU: UGT preocupada com futuro da Concertação Social

Secretário-geral da UGT quer saber que medidas aceita a Esquerda para compensar o patronato pelo aumento do salário mínimo nacional. Carlos Silva saiu da reunião com Pedro Passos Coelho com a certeza de que o PSD não vai mudar de posição. O líder sindical diz-se preocupado com o futuro da Concertação Social