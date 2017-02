Solução para os lesados do BES na gaveta de Centeno?

Solução para os lesados do BES pode estar bloqueada no Ministério das Finanças. O problema está nas garantias públicas dadas no processo. Vai haver um fundo para gerir os créditos em dívida, mas em caso de perdas o Estado será chamado a pagar e isso poderá ter impacto no défice. O ministério tem rejeitado esse cenário, desde início, até porque, nessa situação, a ajuda precisa de luz verde de Bruxelas. (Reportagem Isabel Loução Santos, Imagem Luís Branco, Edição de imagem Filipe Freitas)