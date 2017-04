Senhorios com rendas congeladas podem vir a ter benesse fiscal

Deputada socialista, Helena Roseta quer criar escalões no imposto sobre as rendas consoante o rendimento dos proprietários. A ideia é proteger os senhorios que têm rendas congeladas em relação àqueles que praticam rendas mais elevadas. Helena Roseta está consciente das limitações orçamentais, mas promete batalhar pela medida junto do PS e do Governo. (Reportagem Joana Rodrigues; imagem João Pedro Matoso)