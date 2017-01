Salários: trabalhadores da Imprensa Nacional Casa Moeda fazer apelo a Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu das mãos dos trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda um abaixo assinado onde estes pedem a revisão do acordo de empresa e a atualização salarial. Querem a intervenção do Presidente da República junto do Governo