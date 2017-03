Ricardo Salgado à TVI: "A verdade sobre o BES virá ao de cima"

Ricardo Salgado prestou declarações exclusivas à TVI, à saída do tribunal de Santarém. Salgado recusa ser o responsável pelo fim do Banco Espírito Santo, a que presidia. Não o enuncia, mas deixa entender que o grande responsável pelo colapso do BES é o supervisor, o Banco de Portugal