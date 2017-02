PS quer legislação para evitar novos lesados como os do BES e do Banif

O PS vai criar legislação na área da banca para evitar problemas como os lesados do BES e do Banif. Quanto ao Banco de Portugal, existe a intenção de retirar ao supervisor a função de resolução de bancos.

As propostas serão discutidas até ao fim do primeiro semestre no Parlamento.