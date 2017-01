Preço das casas deverá voltar a subir este ano

As taxas de juro baixas e a maior concessão de crédito à habitação estão de novo a estimular a compra de imóveis. A associação profissional de mediadores acredita que o aumento do preço das casas não vai abrandar as vendas. A estimativa é de aumento em 2017 e na ordem dos 30%