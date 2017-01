Pouco negócios na bolsa à espera de Trump

Mercado acionista da Europa acordou com poucos negócios e com os investidores a aguardarem o discurso de Donald Trump na tomada de posse de hoje como presidente dos Estados Unidos. Em Lisboa, o BCP continua a chamar a atenção depois da queda de ontem, de mais de 11%, num dia em que os investidores estão impedido de ganhar com a queda das ações - uma prática de mercado intitulada de short selling