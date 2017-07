Portugal receberá um máximo de 12,5 ME do Fundo de Solidariedade Europeu

Portugal vai acionar dentro de dias o Fundo de Solidariedade Europeu para as zonas da região centro afetadas pelos incêndios.

No final de uma reunião da Concertação Social dedicada à floresta, o Governo sublinhou que a ajuda de Bruxelas é apenas mecanismo, entre outros, até porque o teto máximo é de 12 milhões e meio de euros, valor muito longe do balanço destruidor dos incêndios