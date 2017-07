Pode vir aí um gigante ibérico do setor da energia

No setor da energia, o mercado agitou-se com a notícia de que a espanhola Gás Natural abordou a EDP para criar um gigante ibérico de energia. Não é a primeira vez que se ouvem rumores de uma eventual fusão entre as duas empresas, mas ambas desmentem a existência de negociações.