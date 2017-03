Perdão fiscal poupou milhões a grandes empresas

O perdão fiscal permitiu a algumas empresas gerarem poupanças significativas e muitas por causa dos juros. Só a EDP poupou 19 milhões de euros, em relação ao que previa.

Em outras grandes empresas, como a Cimpor e a Corticeira Amorim, o pagamento de dívidas também gerou poupanças, mas de menor dimensão.

No caso da Jerónimo Martins em especial, a empresa revelou à TVI que não poupou nada com a adesão ao Peres pois todos os processos de contestação do pagamento de impostos estão em tribunal.