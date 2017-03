Paulo Núncio ajudou a criar 120 offshore na Madeira

Ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais prestou assessoria jurídica à zona franca da Madeira durante 10 anos. Líder do CDS insiste que Núncio não tem responsabilidade política no caso e acrescenta que há um problema se os governantes não puderem ter uma vida profissional no setor privado.