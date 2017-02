Offshores: Marcelo fala em caso "preocupante"

Presidente da República considera preocupantes as falhas no controlo das transferências de dez mil milhões de euros para paraísos fiscais. Essa fuga ocorreu durante o período da troika. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo anterior, Paulo Núncio, desconhece a situação, mas o atual secretário de Estado, Rocha Andrade, mandou investigar