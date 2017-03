Offshore: Nuno Melo quer documentos analisados no Parlamento Europeu

O eurodeputado do CDS, Nuno Melo quer que o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares remeta toda a informação que tiver sobre as operações para as offshore à Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu aos Panamá Papers.

O eurodeputado do CDS escreveu ao presidente da Comissão Europeia pedindo que faça diligências nesse sentido