OCDE: Marcelo diz que crescimento e desemprego estão em linha com previsão

Numa primeira análise ao relatório da OCDE sobre a evolução da situação economico-financeira de Portugal, o Presiedente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que está em continuidade com as últimas previsões da instituição, no que toca ao crescimento e desemprego