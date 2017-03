O email interno do BES que compromete Carlos Costa

A intervenção do Banco de Portugal no colapso do BES volta a suscitar interrogações e críticas. Uma mensagem eletrónica interna do Banco Espírito Santo confirma que o supervisor estava informado da grave crise de liquidez e da alarmante corrida aos depósitos, precisamente na altura em que o governador garantia publicamente que o banco estava bem