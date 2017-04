Nuno Amado desconfortável com a venda do Novo Banco

O presidente do BCP não esconde o desconforto com a solução encontrada para vender o Novo Banco. Nuno Amado critica especialmente o facto de o fundo de resolução, que é pago pelos bancos, ficar com a responsabilidade de injetar mais dinheiro no Novo Banco, se for preciso.