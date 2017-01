Novo Banco: DBRS ameaça cortar rating a Portugal se houver nacionalização

A agência de rating DBRS avisa que a nacionalização do Novo Banco pode levar a um corte da nota atribuída à dívida portuguesa. A empresa canadiana é a única a manter Portugal acima do nível de lixo e um corte poderia lançar o país numa nova crise de dívida. O aviso surge no mesmo dia em que a Assembleia da República discutiu a possível nacionalização do Novo Banco