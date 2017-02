"Normalidade" na Concertação Social que deu o "sim" à dedução do PEC

Está assinado o acordo de Concertação Social com a adenda que substituiu a descida da Taxa Social Única para as empresas pela redução do Pagamento Especial por Conta (PEC). Apesar da crispação entre as centrais sindicais, quem esteve na reunião garante que tudo decorreu com normalidade. (Reportagem Isabel Semedo, Imagem Bernardo Magalhães)