"Não teria deixado o BES apodrecer tanto"

Murteira Nabo, o novo membro do conselho consultivo do Banco de Portugal, critica a atuação do governador Carlos Costa, sobre os problemas do Banco Espírito Santo. Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo diz que no lugar de Carlos Costa, não teria optado pelo fundo de resolução, nem teria deixado a situação "apodrecer tanto"