Mulheres e homens vão ganhar o mesmo no setor do calçado

Está assinado um acordo salarial histórico no setor do calçado. É simbólico porque elimina as diferenças existentes até agora entre homens e mulheres.

Tomando como exemplo um dos escalões mais baixos - operador de costura - a mulher ganhava 546 euros e o homem 559. Com o acordo, passam a ganhar o mesmo valor - 561 euros, porque o aumento é diferenciado. O ministro Vieira da Silva espera que seja um exemplo a seguir pelas empresas que pagam menos às mulheres.

A TVI foi visitar uma empresa que é uma espécie de excepção que confirma a regra