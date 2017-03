Marcelo sobre o caso Offshore: Transparência é sempre a melhor opção

Marcelo Rebelo de Sousa garante que ainda não ouviu as declarações de Paulo Núncio no Parlamento sobre as transferências de 10 mil milhões de euros para offshore, sem o controlo do Fisco.

No entanto, questionado sobre se concorda com a publicação das estatísticas do dinheiro que vai para paraísos fiscais, o Presidente da República diz que a transparência é sempre a melhor opção