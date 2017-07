Manifestação contra cortes e despedimentos na PT

Um dos momentos mais significativos do debate foi quando o primeiro-minsitro fez uma crítica invulgar a uma empresa privada. No caso a portugal telecom, que é detida pelo grupo francês Altice.

António Costa disse temer pelos postos de trabalho e explicou a todos os depuados que já tinha feito a sua escolha de operadora de telecomunicaçoes. As declarações coincidem com mais uma manifestação de dezenas de funcionários da PT, em protesto contra os despedimentos