IRS menos pesado para rendimentos mais baixos, em 2018

Em 2018 haverá um alívio de 200 milhões de euros no IRS dos portugueses com rendimentos mais baixos e o descongelamento gradual das carreiras dos funcionários públicos deverá custar, em termos líquidos, à volta de 140 milhões de euros anuais. São valores inscritos no Programa de Estabilidade que faz uma projeção do comportamento da economia até 2021. (Texto Fernanda Teixeira)