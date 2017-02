IRS automático: rendimentos de pensões e trabalho têm declaração pré-preenchida

As declarações de IRS de alguns contribuintes vão ser este ano preenchidas de forma automática.

A medida faz parte do plano Simplex e vai aplicar-se a um milhão e 800 mil contribuintes com rendimentos de pensões e de trabalho desde que não tenham dependentes. No limite, os contribuintes nem sequer precisam de entrar no portal das finanças para preencherem a sua declaração de IRS e terão o reembolso mais depressa