Grupo Amorim: "Olhando para o futuro com renovada motivação e confiança"

Com a morte do homem mais rico de Portugal, a presidência do Grupo Amorim passa para a filha mais velha. Paula Amorim, que assume os negócios da família. Mas são três as herdeiras da fortuna pessoal avaliada em mais de 4 mil milhões de euros