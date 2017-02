Governo promete ter número final de precários até abril

Há, pelo menos, 90 mil trabalhadores com contratos temporários no sector público. Quantos deste são, no entanto, verdadeiros precários, não se sabe e terá de ser cada ministério a determiná-lo, serviço por serviço, até ao fim de março. (Texto Fernanda Teixeira, Edição de imagem Filipe Freitas)