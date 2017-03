Governo anuncia novo modelo de supervisão do sistema bancário

O Banco de Portugal vai perder poderes. O novo modelo de supervisão do Governo retira ao banco central as funções de supervisão e de resolução do sistema financeiro e dos bancos nacionais. O anúncio foi feito por Mário Centeno no Parlamento, num debate em que os bloquistas também aproveitaram para anunciar um projeto de resolução para demitir Carlos Costa.