Ex.ministro, Pires de Lima, vai ser consultor de fundo de investimento

António Pires de Lima foi contratado como consultor do fundo de investimento norte-americano Advent International. No novo cargo, o ex-ministro da Economia do governo PSD/ CDS-PP, vai identificar oportunidades de negócio, sobretudo, no mercado português. (Texto Isabel Loução Santos)