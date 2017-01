Dificuldades informáticas adiam pagamento do abono de família

Pensionistas da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social recebem já este mês as pensões com a atualização prevista de 0,5%, mas o aumento do abono de família só começa a ser pago em março ou abril e o mesmo poderá vir a acontecer com o complemento solidário para idosos, indica o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva