Costa reafirma: défice de 2016 "não será superior a 2,3%"

Primeiro-ministro afirmou hoje que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) “ainda acabará" com uma previsão para o défice "melhor" que a do Governo, depois de esta entidade ter estimado um valor de 2,6% do PIB sem medidas extraordinárias, em 2016