Costa não vai mexer na legislação do trabalho

António Costa garante que não vai mexer na legislação laboral e que já houve alterações suficientes nos últimos anos, sem reflexos positivos na economia. O presidente da CIP gostou das palavras do primeiro-ministro, por não alinhar com as pretensões dos parceiros de Esquerda. (Reportam Isabel Loução Santos, imagem Luís Branco)