Costa defende Centeno no caso CGD

O polémico tema da Caixa Geral de Depósitos voltou ao Parlamento, com PSD e CDS a acusarem Mário Centeno de ter mentido sobre o processo de demissão do anterior presidente do Banco, António Domingues.

Mário Centeno não esteve presente, mas o primeiro-ministro defendeu-o e garantiu que mantém total confiança no ministro