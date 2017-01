Costa congratula-se de défice de 2,3% em 2016; Passos reclama mérito

Primeiro-ministro garantiu, no debate quinzenal, que o défice de 2016 ficará afinal em 2,3%. António Costa reclamou o mérito do Governo para este resultado que cumpre e está mesmo abaixo do limite fixado por Bruxelas. (Texto Fernanda Teixeira, Edição de imagem Carlota Mendes)