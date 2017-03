Contrarrelógio para fechar venda do Novo Banco

Negociações sobre a venda do Novo Banco devem ficar concluídas no final da semana, se tudo correr como previsto. As palavras são do próprio primeiro-ministro, António Costa, no dia em que o Executivo recebeu os partidos para dar conta do andamento dos trabalhos (texto Isabel Semedo; edição de imagem José Santos)