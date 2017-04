CGD: Paulo Macedo admite maior pessimismo dos investidores

Moody's classificou as obrigações emitidas pela Caixa, no âmbito do processo de capitalização, como lixo financeiro por poderem implicar perdas para os investidores. No parlamento, o presidente da Caixa admitiu que os investidores estão mais pessimistas com estas obrigações, mas que a CGD espera conseguir remunerá-los