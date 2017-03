CGD: nenhum concelho vai ficar sem balcão

A TVI apurou que nenhum concelho do país vai ficar sem balcão da Caixa, mas esse balcão poderá não ficar necessariamente localizado na sede do município. Este será um dos critérios da administração da caixa para o encerramento previsto de 180 balcões no país até 2020.

A administração de Paulo Macedo está a reavaliar o plano de encerramento de balcões.