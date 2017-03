CGD: Governo não se "substituirá à administração"

António Costa garante que a Caixa Geral de Depósitos vai continuar em todos os concelhos do país. Confrontado com o encerramento de dezenas de balcões, o primeiro-ministro responde que o Governo não interfere na gestão corrente do banco publico e que se sente confortável com as decisões da administração