Centeno sobre Schäuble: "Algumas pessoas mudaram de opinião sobre Portugal"

O ministro das finanças alemão diz que Portugal é uma "história de sucesso" e repetiu que Mário Centeno é "o Ronaldo" do Eurogrupo. Declarações feitas no encontro dos ministros das finanças europeus que decorre no Luxemburgo e que vai aprovar hoje a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo