Centeno mantém apoio de Costa apesar de polémica com CGD

Primeiro-ministro foi rápido a reafirmar confiança no titular das Finanças. Comunicado de António Costa foi divulgado após conferência em que Mário Centeno garantiu que os acordos feitos com o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos não evitavam que os administradores se furtassem a apresentar declarações de rendimentos e património no Tribunal Constitucional