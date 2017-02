CaixaBank espera poupanças até 120 milhões de euros

Os espanhóis do Caixabank estão confiantes que ficarão com o controlo do BPI através da OPA. Em Barcelona, na apresentação de resultados em que o banco catalão divulgou lucros superiores a mil milhões de euros referentes ao ano passado, a equipa de Fernando Ulrich foi muito elogiada