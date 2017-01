Bloco disposto a negociar descida do Pagamento Especial por Conta

Bloco de Esquerda está disposto a negociar no Parlamento uma descida do Pagamento Especial por Conta. É a alternativa, subscrita também pelo PCP, para substituir a redução da TSU, medida negociada na Concertação Social como contrapartida para o aumento do salário mínimo e que esta semana deverá ser chumbada no Parlamento com a ajuda do PSD. Mas o Governo remete-se, para já, ao silêncio