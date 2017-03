Banqueiros visita Carlos Costa na véspera de anúncio do Novo Banco

Na reunião desta tarde no Banco de Portugal, participou o presidente do Santander Totta, um banqueiro que se manifestou já em público contra a solução para a venda do Novo Banco, em que o Estado fica com 25% do antigo BES. (Reportagem Fernanda Teixeira; Imagem Bernardo Magalhães/ Luís Branco, Edição de imagem Pedro Madeira)