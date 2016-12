Banif: custos para o Estado podem chegar a 3 mil e 300 milhões de euros

Há um ano, foi decretada a resolução do Banif e parte do banco foi vendida ao Santander Totta por 150 milhões de euros. Para isso acontecer, os contribuintes foram chamados a entrar com mais de 3 mil milhões e o governo argumentou que a resolução foi decidida para evitar males maiores