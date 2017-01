"Algumas vozes no Eurogrupo andaram muito enganadas”, diz Centeno

Os responsáveis do Eurogrupo dizem que os mercados financeiros estão "nervosos" com a situação portuguesa e pedem ao Governo para que esteja atento e tome medidas. Avisos deixados, hoje em Bruxelas, no final do encontro de ministros das finanças, no dia em que os juros da dívida portuguesa ultrapassaram os 4 por cento