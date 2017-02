Aeroporto Montijo: memorando assinado quarta-feira

A expansão do Aeroporto de Lisboa deverá fazer-se no Montijo. Amanhã, a ANA - Aeroportos e o Governo assinam um memorando de entendimento onde se comprometem a estudar a viabilidades desta opção. Atualmente, o aeroporto da Portela está perto a atingir a capacidade máxima depois de no ano passado ter batido um recorde de tráfego. Para o presidente da TAP, a construção do aeroporto no montijo é a melhor opção