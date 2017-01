Acordo da TSU e salário mínimo assinado à distância

Maratona de recolha de assinaturas enquanto decorria o debate quinzenal com o primeiro-ministro, precisamente tendo como tema quente a redução da contribuição paga pelos patrões, já promulgada pelo Presidente, mas que pode ser chumbada no Parlamento. UGT é o único parceiro de que há, até ao momento, um registo de vídeo do momento da assinatura.