Acionistas aproveitam para ganhar dinheiro com BCP

Após as fortes valorizações dos títulos, hoje o BCP desce mais 5% com os investidores aproveitarem para ganhar algum dinheiro. Ainda na banca é dia de desfecho da Oferta Pública do Aquisição (OPA) que o CaixaBank lançou sobre o BPI. Quem quiser vender as suas acções na OPA pode fazê-lo até às 15:30. Os resultados serão conhecidos amanhã